Певица Лиэнн Раймс потеряла зубные протезы прямо во время концерта

Кантри-певица Лиэнн Раймс лишилась зубных протезов во время выступления в Skagit Casino Resort в Вашингтоне. Об этом сообщает Spiegel.
Исполняя хит «One Way Ticket», обладательница «Грэмми» почувствовала щелчок во рту, после чего убежала со сцены. Артистка объяснила, что протез мог выпасть из‑за многочисленных стоматологических операций. «У меня на передних зубах мост, и он выпал посреди песни», — призналась Раймс в соцсетях.
Лиэнн назвала этот опыт «ярким примером» старой пословицы «Шоу должно продолжаться». У нее не было другого выбора, кроме как рассказать зрителям, что происходит, и продолжить петь.
«Я понятия не имела, сколько F, Th и Sh в моих песнях. Если с вами когда‑нибудь случится что‑то неловкое перед публикой, просто посмотрите это видео еще раз», — написала артистка. В комментариях под ее постом в инстаграме* Раймс похвалили за ее открытость и профессиональное отношение к ситуации.
Недавно о похожей ситуации рассказала российская звезда Анна Асти. Во время выступления певица случайно выбила себе передние зубы. Исполнительница уточнила, что у ее виниров откололись два фрагмента, которые она выплюнула прямо на сцене. Артистка до конца концерта старалась не шепелявить перед зрителями из-за появившейся дырки.
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