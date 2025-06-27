Певица Лиэнн Раймс потеряла зубные протезы прямо во время концерта

«Я понятия не имела, сколько F, Th и Sh в моих песнях. Если с вами когда‑нибудь случится что‑то неловкое перед публикой, просто посмотрите это видео еще раз», — написала артистка. В комментариях под ее постом в инстаграме* Раймс похвалили за ее открытость и профессиональное отношение к ситуации.