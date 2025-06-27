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Финал «Игры в кальмара» намекнул на американский спин-офф

Фото: Netflix

Финальный эпизод «Игры в кальмара» фактически подтвердил, что у сериала будет спин-офф, действие которого развернется в Калифорнии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Осторожно, далее ― спойлеры!

На последних минутах финальной серии шоу действие неожиданно переносится на улицы Лос-Анджелеса. Там персонаж, которого играет Кейт Бланшетт, вербует новых участников для американской версии смертоносной игры.

Об англоязычном сериале во вселенной «Игры в кальмара» слухи ходили и ранее. По информации Deadline, его производством занимается Дэвид Финчер, а сам автор шоу Хван Дон Хек хочет отдохнуть от франшизы.

Действительно ли Финчер займется американским спин-оффом, а также другие детали о будущем проекте, Netflix пока не раскрывает.

Все шесть эпизодов финального, третьего сезона «Игры в кальмара» появились на Netflix 27 июня. На Rotten Tomatoes рейтинг сезона от критиков составил 87%.

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