В России закрылись магазины Incity

Компания «Модный континент» закрыла последние магазины одежды Incity и белья Deseo. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов рынка недвижимости.
По их данным, в регионах могут оставаться лишь отдельные партнерские точки, работающие по франшизе. Издание подчеркивает, что закрытие сетей связано с банкротством «Модного континента», процесс которого стартовал еще в мае.
Индивидуальный предприниматель Дмитрий Зимин выкупил долг компании перед АО «Банк Финсервис» в размере 135 млн рублей и подал заявление о признании АО «Модный континент» несостоятельным.
К августу прошлого года число магазинов Incity и Deseo в России сократилось до 116 с 450 в 2015 году. Тогда гендиректор и владелец компании Ольга Татарченкова объясняла падение продаж последствиями пандемии, санкциями и перебоями в расчетах с поставщиками.
«Ведомости» подчеркивают, что сейчас сайты брендов Incity и Deseo недоступны, а несколько магазинов, которые еще числятся работающими на «Яндекс Картах», фактически закрыты, подтвердили кол-центры торговых центров.