В России закрылись магазины Incity

К августу прошлого года число магазинов Incity и Deseo в России сократилось до 116 с 450 в 2015 году. Тогда гендиректор и владелец компании Ольга Татарченкова объясняла падение продаж последствиями пандемии, санкциями и перебоями в расчетах с поставщиками.