В России запускают туры на курорт в Северной Корее с видом на ракетный полигон

Правительство Приморского края в телеграм-канале объявило о запуске туров на новый курорт Северной Кореи — Вонсан-Кальма.
Он расположен на восточном побережье страны в городе Вонсан. Отдых рассчитан на 8 дней и 7 ночей. Первый тур запланирован на 7 июля. Помимо курорта, туристам покажут ключевые достопримечательности Пхеньяна. Инициатором появления нового маршрута стал губернатор Приморья Олег Кожемяко. На сайте farpost.ru указана стоимость поездки —около 136 тыс. рублей.
В туристической зоне находятся отели и гостиницы, рассчитанные почти на 20 тыс. человек. На месте обустроили сооружения для купания в море, базы для спортивных и развлекательных игр. «Лента.ру» пишет, что на курорте есть множество ресторанов, спа-комплексов, магазинов, а также аквапарк, кинотеатр, стадион, аэродром и вид на ракетный полигон, где испытывают баллистическое оружие.
«Семь ночей с трехразовым питанием, с перелетом, внутренними экскурсиями по Пхеньяну на обратном пути — весь тур будет стоить около 2 тысяч долларов на человека. Купальный сезон здесь открыт с середины июня до середины сентября», — рассказала директор по развитию направления КНДР компании «Восток Интур».
В 2024 году 1,5 тыс. российских туристов отправились в КНДР через Приморье, почти 70% из них — жители других регионов России. Около 300 человек выбрали для поездки железнодорожный транспорт.