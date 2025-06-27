В России запускают туры на курорт в Северной Корее с видом на ракетный полигон

В туристической зоне находятся отели и гостиницы, рассчитанные почти на 20 тыс. человек. На месте обустроили сооружения для купания в море, базы для спортивных и развлекательных игр. «Лента.ру» пишет, что на курорте есть множество ресторанов, спа-комплексов, магазинов, а также аквапарк, кинотеатр, стадион, аэродром и вид на ракетный полигон, где испытывают баллистическое оружие.