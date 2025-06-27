Создатели «Симпсонов» успокоили фанатов после «смерти» Мардж в последнем эпизоде

Исполнительный продюсер «Симпсонов» Мэтт Селман сообщил, что Мардж жива. Он сделал это заявление после того, как СМИ начали писать о смерти персонажа в финале 36-го сезона шоу, пишет Variety.
«После 790 эпизодов „канона нет“. У „Симпсонов“ нет канона!» — передает слова Селмана Variety. Продюсер добавил, что в сериале было так много событий, которые менялись на протяжении многих лет, что было бы разумно отстраниться и перевести дух, если речь заходит о судьбе «любимой семьи Спрингфилда».
«Поскольку все эпизоды „Симпсонов“ про будущее — это спекулятивные фантазии, они каждый раз разные, — сказал продюсер. — Мардж, вероятно, больше никогда не умрет. Она жива и будет жить еще долго. Единственный эпизод, где Мардж мертва, — это эпизод про будущее, который вышел шесть недель назад».
Шумиха вокруг смерти Мардж разгорелась среди фанатов сериала после выхода 22-й серии 36-го сезона под названием «Estranger Things». Ее показали еще в конце мая.
Действие эпизода происходит в будущем после смерти Мардж после борьбы с редким генетическим заболеванием. Лиза работает комиссаром NBA, а Барт руководит нелегальным домом престарелых, где живет Гомер после кончины жены. Брат и сестра отдаляются друг от друга, но однажды Лиза находит видео, записанное матерью. Та просит членов семьи заботиться друг о друге, после чего родственники снова начинают общаться. Мардж тем временем присматривает за семьей с небес и заводит там роман с Ринго Старром из The Beatles.
«Симпсоны» часто экспериментировали с повествованием в последние годы. Например, начало 36-го сезона изображало финал сериала, и зрители должны были бы привыкнуть к неожиданным поворотам. Однако смерть одного из главных персонажей шоу шокировала поклонников. Селман отметил, что это хороший знак. По его мнению, это значит, что сериал по-прежнему играет значимую роль в поп-культуре.
«Люди все еще заботятся о Мардж. И, возможно, для сериала это даже хорошо, когда такие нелепые, вводящие в заблуждение истории становятся вирусными», — добавил продюсер.
«Симпсоны» — анимационный ситком, созданный Мэттом Грейнингом. Сериал рассказывает о жизни семьи Симпсон в вымышленном городе Спрингфилд, высмеивая американскую культуру, общество и телевидение. Это самый продолжительный анимационный сериал в истории американского телевидения, транслирующийся с 1989 года. Премьера 37-го сезона шоу запланирована на осень 2025 года.