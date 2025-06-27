Создатели «Симпсонов» успокоили фанатов после «смерти» Мардж в последнем эпизоде

Действие эпизода происходит в будущем после смерти Мардж после борьбы с редким генетическим заболеванием. Лиза работает комиссаром NBA, а Барт руководит нелегальным домом престарелых, где живет Гомер после кончины жены. Брат и сестра отдаляются друг от друга, но однажды Лиза находит видео, записанное матерью. Та просит членов семьи заботиться друг о друге, после чего родственники снова начинают общаться. Мардж тем временем присматривает за семьей с небес и заводит там роман с Ринго Старром из The Beatles.