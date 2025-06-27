На ВДНХ открылся первый в России биокластер

Биологический музея им. К.А. Тимирязева открыл на ВДНХ первый в стране биокластер. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Это новая веха в мировой музейно-выставочной практике, где современное искусство интегрировано в мир живой природы», — написал он. Для проекта сделали аудиогид и интерактивные квесты. В будущем собираются разработать мобильное приложение. Первая локация — павильон № 29 «Цветоводство и озеленение». Там расположится выставка «Морфогенез. Третья природа».
До лета 2026 года откроются еще четыре площадки. Павильон № 312 будет посвящен всем аспектам биологии. В павильоне № 28 «Пчеловодство» расскажут о жизни насекомых. Впервые в России здесь будет работать энтомологическая лаборатория. В оранжерее начнут проводит практические занятия по ботанике и эксперименты в области физиологии растений.
В павильоне № 17 расположится экспозиция «Мир динозавров», где воссоздадут природные локации мезозойской эры на территории России — от юрского периода Москвы до мелового периода Чукотки. В биокластер также войдет павильон № 31 «Геология», открытый в 2022 году.