На ВДНХ открылся первый в России биокластер

До лета 2026 года откроются еще четыре площадки. Павильон № 312 будет посвящен всем аспектам биологии. В павильоне № 28 «Пчеловодство» расскажут о жизни насекомых. Впервые в России здесь будет работать энтомологическая лаборатория. В оранжерее начнут проводит практические занятия по ботанике и эксперименты в области физиологии растений.