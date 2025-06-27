В НИИ Склифосовского открылся сад благодарности врачам

Сад благодарности московским медикам открылся на территории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на директора НИИ Сергея Петрикова.
«Этот сад благодарности медикам — живая связь между прошлым и настоящим, милосердием и наукой, памятью и будущим. Он продолжает благородную традицию Шереметевых в новом формате, воплощая гармонию красоты и здоровья, прошлого и будущего, милосердия и инноваций. Пусть каждый здесь ощутит: медицина — это не только наука, но и искусство дарить жизнь», ― отметил он.
По словам автора проекта Николая Стрековича, специалисты старались сохранить исторический контекст, подчеркнуть архитектуру здания и традиции русского ландшафта.
«В оформлении преобладает белый цвет как отсылка к медицинским халатам — символу чистоты, заботы и профессионализма. Посадка подобрана так, чтобы сад цвел непрерывно. Использованы классические ландшафтные формы — шары, зонтики, штамбовые растения. Этот сад — открытое пространство для отдыха, общения и размышлений», ― уточнил он.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила: «Место станет символом признательности медицинским работникам, которые ежедневно стоят на страже здоровья москвичей».