В НИИ Склифосовского открылся сад благодарности врачам

«Этот сад благодарности медикам — живая связь между прошлым и настоящим, милосердием и наукой, памятью и будущим. Он продолжает благородную традицию Шереметевых в новом формате, воплощая гармонию красоты и здоровья, прошлого и будущего, милосердия и инноваций. Пусть каждый здесь ощутит: медицина — это не только наука, но и искусство дарить жизнь», ― отметил он.