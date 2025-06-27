Кевин Спейси заявил, что не будет сотрудничать в Голливуде с теми, кто его «отменял»

Кевин Спейси не хочет сотрудничать с теми людьми в Голливуде, которые не поддержали его во время скандальных обвинений. Об этом пишет Deadline.
26 июня Кейси дал новое интервью на сцене фестиваля Italian Global Series в Римини. Он поделился, что «невероятно взволнован возвращением к полноценной работе». Актер рассказал о том, как обвинения повлияли на его карьеру. «Этот опыт позволил мне остановиться, оценить, переосмыслить и прислушаться, и быть очень благодарным за работу, которую я могу выполнять как на экране, так и за его пределами», — считает Спейси.
Он отметил поддержку, которую получил в разгар судебных разбирательств: «Я преисполнен благодарности к тем коллегам, которые поддерживали меня. К тем людям, которые были готовы дождаться решения суда, прежде чем решить, как они относятся ко мне. Я доверяю им и сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить их верность до конца своей жизни».
В интервью Спейси также обратился к тем в Голливуде, кто, по его словам, «поспешил с выводами» и решил, что он виновен. «Я простил их, но я не хочу с ними сотрудничать», — добавил актер.
В 2017 году Спейси был уволен из сериала Netflix «Карточный домик», когда его обвинили в домогательствах. Спейси отрицал свою вину. Позднее с актера были сняты обвинения в сексуализированном насилии в 2022 году в Нью-Йорке, а также обвинения в насилии, выдвинутые в рамках дела 2023 года в Лондоне. В настоящее время рассматривается еще один гражданский иск о сексуализированном насилии, поданный против Спейси в Великобритании в феврале 2025 года.