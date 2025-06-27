Кевин Спейси заявил, что не будет сотрудничать в Голливуде с теми, кто его «отменял»

26 июня Кейси дал новое интервью на сцене фестиваля Italian Global Series в Римини. Он поделился, что «невероятно взволнован возвращением к полноценной работе». Актер рассказал о том, как обвинения повлияли на его карьеру. «Этот опыт позволил мне остановиться, оценить, переосмыслить и прислушаться, и быть очень благодарным за работу, которую я могу выполнять как на экране, так и за его пределами», — считает Спейси.