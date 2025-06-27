Nickelodeon закрыл шоу «Tiny Chef». Фанатов тронул прощальный ролик, и они пытаются спасти проект

Фанатов растрогал прощальный ролик, который они назвали самым грустным моментом в анимации. «Каждая строчка в этом тексте — это удар под дых, но, честно говоря, меня сломала фраза „но… мы получили ‚Эмми‘“. Ощущение того, что ты добился большего, чем думал, но этого все равно недостаточно», — написал один из пользователей.