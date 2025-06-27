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Nickelodeon закрыл шоу «Tiny Chef». Фанатов тронул прощальный ролик, и они пытаются спасти проект

Nickelodeon закрыл кукольное шоу «The Tiny Chef Show» после трех сезонов. Ролик об этом завирусился в сети, растрогав поклонников и людей, которые никогда о шоу не знали.

Маленький кукольный шеф узнал о закрытии шоу по телефону в трогательном видео. «Отменят? Что значит „отменят“?» — воскликнул он. «Но у меня есть идеи, которые поразят вас», — с грустью добавил маленький шеф.

«Шеф-повар не хотел бы, чтобы кто‑то обвинял его друзей, ему просто очень грустно, что он не сможет продолжать вести шоу, которое он обожает», — говорится под постом.

Фанатов растрогал прощальный ролик, который они назвали самым грустным моментом в анимации. «Каждая строчка в этом тексте — это удар под дых, но, честно говоря, меня сломала фраза „но… мы получили ‚Эмми‘“. Ощущение того, что ты добился большего, чем думал, но этого все равно недостаточно», — написал один из пользователей.

«Пожалуйста, знайте, что с шефом все в порядке, он просто переживает свои чувства и говорит, что музыка помогает ему справиться со своими эмоциями»

Шоу вышло в эфир в 2022 году и с того времени успело получить премию «Эмми» за выдающуюся режиссуру для дошкольных программ, а также пригласить в гости звезд вроде Кристен Белл и Дэнни Трехо.

Создатели признались, что решение об отмене стало неожиданным, но поблагодарили Nickelodeon и выразили надежду продолжить жизнь персонажа в соцсетях. Для этого они запустили сбор средств.

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