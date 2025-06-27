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В РФ обновили стандарт подготовки киберспортсменов. Среди нормативов ― бег, отжимания и клик-тест

Фото: Florian Olivo/Unsplash

Минспорт разработал новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов. Он предполагает сдачу нормативов по бегу и отжиманию. Документ опубликован на портале нормативных актов. Он может вступить в силу в январе 2026 года.

Для получения квалификации киберспортсмену нужно уложиться в следующие нормативы:

  • бег на 30 метров (не более 5,8 секунды для мальчиков и 6,1 для девочек);
  • отжимания (не менее 12 раз для мальчиков и 6 для девочек);
  • пресс (не менее 31 за минуту для мальчиков и 27 для девочек);
  • челночный бег по три подхода на 10 метров (не более 9,2 секунды для мальчиков и 9,6 для девочек).

Спортсменам также нужно быть достаточно гибкими: при наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье кончики пальцев должны быть ниже ступней.

Еще два норматива непосредственно связаны с киберспортом. Необходимо пройти тест простой зрительно-моторной реакции на световые сигналы и клик-тест ведущей рукой: за 30 секунд нажать левую кнопку мыши не менее 180 раз.

Организация, отвечающая за подготовку киберспортсменов, обязана предоставить им спортивную экипировку, покрыть расходы на дорогу и проживание при участии в соревнованиях. Документ устанавливает и требования к тренировочным площадкам: они должны быть оснащены тренажерным залом, раздевалками, душевыми и медпунктом.

Как отмечает «Коммерсант», участники рынка не возражают против спортивных нормативов, но просят доработать документ, внеся разделение на дисциплины и видеоигры. Профессиональный игрок в шутер «Калибр» Николай Nikas Скаржинский отмечает, что прямой связи между физической формой и игровыми результатами нет, но медицинские специалисты склоняются к необходимости физической активности спортсменов.

Минспорт России признал киберспорт отдельной дисциплиной в 2016 году. С 2018-го киберспортивные клубы пытаются получить статус спортивных объектов. Министерство в 2022 году уже согласовывало приказ, который содержал рекомендации по подготовке киберспортсменов. Нынешняя версия документа предлагает признать его утратившим силу.

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