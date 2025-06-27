В Чили снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакаму

Она опубликовала видео, на котором видны обширные участки земли, покрытые снежным слоем. В Alma отметили, что снег выпадает на близлежащем плоскогорье Чахнанатор, расположенном выше 5000 метров, где установлен гигантский телескоп, достаточно часто. Однако на основной площадке обсерватории снег не выпадал уже десять лет.