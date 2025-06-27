В Чили снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакаму

В северном Чили снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакаму. Об этом сообщила местная обсерватория Alma в соцсетях.
Она опубликовала видео, на котором видны обширные участки земли, покрытые снежным слоем. В Alma отметили, что снег выпадает на близлежащем плоскогорье Чахнанатор, расположенном выше 5000 метров, где установлен гигантский телескоп, достаточно часто. Однако на основной площадке обсерватории снег не выпадал уже десять лет.
Климатолог Университета Сантьяго Рауль Кордеро уточнил, что пока преждевременно связывать это событие с изменением климата, но данные показывают, что такие осадки в пустыне Атакама могут стать более частыми.
Атакама известна своими одними из самых темных и чистых ночных небес и уже давно является местом установки передовых телескопов. Телескоп Alma, созданный совместно с Европейской южной обсерваторией, Национальной радиастрономической обсерваторией США и Национальной астрономической обсерваторией Японии, считается одним из самых мощных в мире.