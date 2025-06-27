Полиция задержала одного из мужчин, которые домогались девушек в центре Москвы

25 июня на Алекса Лесли завели уголовное дело о склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер учил последователей совершать в отношении жительниц Москвы «противоправные действия сексуального характера». Свои наставления он записывал на видео. Перед этим несколько девушек пожаловались на домогательства в центре Москвы. К ним подходили мужчины, хватали их за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео.