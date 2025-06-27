Полиция задержала одного из мужчин, которые домогались девушек в центре Москвы

Полиция задержала одного из мужчин, пристававших к девушкам на улице в Москве. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
«Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча [Алекса Лесли] приняли участие в съемках скандальных видеороликов. Им оказался уроженец Тульской области 1993 года», — написала она. В ближайшее время задержанный будет передан следователям.
25 июня на Алекса Лесли завели уголовное дело о склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер учил последователей совершать в отношении жительниц Москвы «противоправные действия сексуального характера». Свои наставления он записывал на видео. Перед этим несколько девушек пожаловались на домогательства в центре Москвы. К ним подходили мужчины, хватали их за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео.
Позже выяснилось, что мужчины делали это по заданию Алекса Лесли. Он запустил «телесный тренинг», описание которого звучит так: «Много секса в эти выходные, она даст! Сейчас лето — самый сезон. Сейчас самое время присоединиться к нашей команде и снять всех девушек». В телеграм-канале блогер разместил ссылку на закрытый чат, где начал раздавать участникам тренинга задания. Одно из них ― подойти к 30 незнакомым девушкам и схватить за ягодицы, среди других заданий ― предложить незнакомке заняться сексом в туалете.