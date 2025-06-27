Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Извне» с Гарольдом Перрино в главной роли

Канал MGM+ подтвердил старт производства четвертого сезона мистического сериала «Извне». Продолжение хитового проекта выйдет в 2026 году.
Создатель сериала Джон Гриффин подчеркнул, что четвертый сезон — это начало нового этапа, который может привести героев либо к спасению, либо к ещё большим испытаниям.
Сериал рассказывает о загадочном городке, из которого невозможно выбраться. Пока жители пытаются сохранить привычную жизнь и найти выход, им приходится бороться с опасностями леса и страшными существами, появляющимися после захода солнца.
Главную роль исполняет Гарольд Перрино, известный по сериалу «Остаться в живых». Руководство MGM+ отмечает, что «Изнутри» стал настоящим хитом, собрав миллионы зрителей.