Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Извне» с Гарольдом Перрино в главной роли

Фото: MGM Television

Канал MGM+ подтвердил старт производства четвертого сезона мистического сериала «Извне». Продолжение хитового проекта выйдет в 2026 году.

Создатель сериала Джон Гриффин подчеркнул, что четвертый сезон — это начало нового этапа, который может привести героев либо к спасению, либо к ещё большим испытаниям.

Сериал рассказывает о загадочном городке, из которого невозможно выбраться. Пока жители пытаются сохранить привычную жизнь и найти выход, им приходится бороться с опасностями леса и страшными существами, появляющимися после захода солнца.

Главную роль исполняет Гарольд Перрино, известный по сериалу «Остаться в живых». Руководство MGM+ отмечает, что «Изнутри» стал настоящим хитом, собрав миллионы зрителей.

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