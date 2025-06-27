YouTube запретит проводить прямые трансляции детям до 16 лет без взрослых

С 22 июля проводить прямые трансляции на YouTube смогут лишь пользователи, которым не меньше 16 лет. Детям 13―15 лет стримы разрешат запускать только в присутствии взрослых. Об этом говорится в обновленных правилах видеоплатформы.
Пользователям младше 16 лет, которые продолжат проводить трансляции без присутствия взрослого, могут отключить чат и временно лишить доступа к другим функциям.
Видеохостинг будет удалять стримы, нарушающие правила, и любому, чья учетная запись попала под ограничения, запретят трансляции с использованием другого канала. В итоге это может привести к прекращению действия учетной записи.
Как отмечает Engadget, авторам, которых коснутся изменения правил, сообщат по электронной почте, если их трансляции будут удалены. Юзеры младше 16, которые хотят проводить стримы, смогут предоставить взрослому доступ к своему каналу в качестве редактора, менеджера или владельца. Это поможет им запустить трансляцию.
В мае YouTube представил новый рекламный формат Peak Points («Пиковые точки»). Сервис начнет показывать рекламу после самых интересных и эмоциональных моментов видео. Считается, что во время эмоционального подъема зрители лучше запоминают информацию.