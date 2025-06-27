Эд Ширан показал свой гардероб из белых футболок

В видео он показывает рейл с вещами, на котором висят по меньшей мере 10 одинаковых белых футболок. Эд взял в руки каждую и пошутил о том, для какого случая она предназначена. «Это мой гардероб. Это футболка, которую я надеваю, когда выхожу на сцену. Когда я заканчиваю выступление и выхожу, я надеваю другую футболку. Когда у меня выходной и я пытаюсь расслабиться, я надеваю вот это», — рассказал он.