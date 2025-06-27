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Эд Ширан показал свой гардероб из белых футболок

Фото: GQ/YouTube

Певец Эд Ширан в ролике для тиктока пошутил над своим гардеробом, состоящим из простых белых футболок.

В видео он показывает рейл с вещами, на котором висят по меньшей мере 10 одинаковых белых футболок. Эд взял в руки каждую и пошутил о том, для какого случая она предназначена. «Это мой гардероб. Это футболка, которую я надеваю, когда выхожу на сцену. Когда я заканчиваю выступление и выхожу, я надеваю другую футболку. Когда у меня выходной и я пытаюсь расслабиться, я надеваю вот это», — рассказал он.

Источник: @edsheeran

Музыкант добавил, что у него есть еще одна белая футболка для «модных» ужинов: «Иногда, если я действительно хочу выглядеть очень-очень модно и собираюсь пойти куда‑нибудь поужинать, я надеваю эту футболку. Но когда я в студии, я надеваю вот эту». В подписи к видео исполнитель написал: «Зацените мою коллекцию, она просто потрясающая, невероятно крутая».

Эд Ширан недавно нанял круглосуточную охрану для себя и жены с двумя дочерьми. Музыкант рассказал, что его дом попытались взломать «опасные люди».

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