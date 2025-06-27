Актеры норвежского сериала «Skam» воссоединились спустя 10 лет. Фанаты в восторге

Актеры из культового норвежского сериала «Skam» («Стыд») воссоединились спустя 10 лет для обложки журнала Elle.
Помимо этого, журнал подготовил эксклюзивные интервью с актерами, которые откровенно рассказывают, какое значение имела эта история для них самих и целого поколения. Летний выпуск Elle вышел в продажу 27 июня.
В воссоединении поучаствовали Лиза Тейге, Юсефине Фрида Петтерсен, Иман Мескини, Ульрикке Фалк, Томас Хэйес, Марлон Лангеланд, Хенрик Холм, Ченгиз Ал, Карл Мартин Эггесбё и другие.
Ролик с воссоединением актеров зарусился в соцсетях норвежского Elle. В комментариях собрались счастливые поклонники со всего мира, в том числе из России.
«Skam» вышел в 2015 году и быстро превратился в сериал, отражающий целое поколение. Проект говорил на языке молодежи и честно показывал их жизнь без прикрас и стереотипов: дружбу, любовь, одиночество, буллинг, религию, психическое здоровье, принятие своей сексуальности.
Сценаристкой и постановщицей сериала стала Джули Андем, которая сама ездила по школам и слушала подростков, чтобы написать истории максимально аутентично. У каждого героя «Skam» были свои соцсети, где появлялись посты и сторис, дополняющие сюжет, в кастинг брали малоизвестных актеров, а музыку подбирали так, что у зумеров она до сих пор ассоциируется с важными моментами жизни.