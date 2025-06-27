Ученые выяснили, почему кошки предпочитают спать на левом боку

Международная группа ученых заметила любопытную особенность поведения кошек ― они предпочитают спать на левом боку. Исследователи считают, что такое поведение связано с эволюционным преимуществом, которое способствует более быстрой реакции при пробуждении.
Исследованием занималась команда из Университета Бари Альдо Моро в Италии, Рурского университета Бохума, Медицинской школы Гамбурга и их партнеров из Германии, Канады, Швейцарии и Турции. Их работа опубликована в журнале Current Biology.
Ученые проанализировали 408 роликов на ютубе, на которых одна кошка спит на боку не менее 10 секунд (отредактированные или зеркально перевернутые материалы исключались). В 65% случаях кошки спали на левом боку.
Исследователи объясняют такую асимметрию в поведении тем, что полушария мозга специализируются на разных задачах. Кошки, спящие на левом боку, при пробуждении воспринимают пространство левым полем зрения, которое обрабатывается правым полушарием мозга. Это полушарие специализируется на пространственном восприятии, распознавании угроз и координации быстрых движений для побега.
Если кошка спит на левом боку и просыпается, визуальная информация о хищнике или добыче попадает напрямую в правое полушарие мозга, которое лучше всего справляется с ее обработкой. «Сон на левом боку, таким образом, может быть стратегией выживания», — заключают исследователи.
Как отмечает Phys.org, все животные особенно уязвимы во время сна. Кошки спят от 12 до 16 часов в сутки, чаще всего выбирая возвышенные места, к которым хищники могут подобраться только снизу.
Недавно японские ученые выяснили, что кошки умеют отличать хозяев по запаху. Животным давали понюхать пробирки с тампонами, которые пахли либо хозяином, либо незнакомцем, либо были без запаха. Кошки проводили значительно больше времени, изучая запахи незнакомцев.