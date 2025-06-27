Николас Холт рассказал, как уступил роль Супермена Дэвиду Коренсвету: «Черт, он чуть выше меня»

Я подошел поздороваться, он встал, и я думаю: „Черт, он чуть выше меня. Посмотрите на эту прическу, на эту челюсть“. Потом мы пожали руки, и я понял: „У него ладони больше моих“. А потом он заговорил — и у него оказался голос поглубже. И прямо в тот момент, когда мы пожимали друг другу руки, я подумал: „Да, если этот парень получит роль, я буду рад. Он действительно идеален“», — сказал Холт.