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Николас Холт рассказал, как уступил роль Супермена Дэвиду Коренсвету: «Черт, он чуть выше меня»

Фото: Warner Bros.

Николас Холт рассказал в эфире шоу Jimmy Kimmel Live!, что пробовался на роль Супермена в новом фильме Джеймса Ганна.

На кастинге он встретился с Дэвидом Коренсветом. «Да, я действительно пробовался на роль Супермена. Вышел после одной сцены и подумал: „Ну, нормально, неплохо“. И тут захожу за угол на съемочной площадке, там все в тенях, и только один луч солнца. И Дэвид сидел прямо в этом луче, словно подзаряжаясь, как сам Супермен.

Я подошел поздороваться, он встал, и я думаю: „Черт, он чуть выше меня. Посмотрите на эту прическу, на эту челюсть“. Потом мы пожали руки, и я понял: „У него ладони больше моих“. А потом он заговорил — и у него оказался голос поглубже. И прямо в тот момент, когда мы пожимали друг другу руки, я подумал: „Да, если этот парень получит роль, я буду рад. Он действительно идеален“», — сказал Холт.

В ответ Коренсвет отметил, что давно уважает Николаса как актера и добавил, что встретиться с ним, когда они оба в образе Кларка Кента, было немного странно: «Мы висели на тросах, репетируя сцену. Это был классный момент. А когда я узнал, что Ник согласился сыграть Лекса Лютора, я подумал: „Это лучшее, что могло произойти с фильмом, ведь супергерой становится интереснее благодаря своему злодею“».

«Супермен» станет первой картиной в перезапущенной кинематографической вселенной DC. В фильме супергерой столкнется с множеством опасных злодеев и окажется не таким неуязвимым, а его верным помощником впервые на экране станет суперпес Крипто.

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