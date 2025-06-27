Адам Сэндлер отправится в гастрольный тур этой осенью

Гастроли пройдут по 30 городам США и Канады: сначала в Джексонвилле, а затем в Нью-Йорке, Торонто, Чикаго, Индианаполисе, Омаху и Сиэтле. Предпродажи билетов на сайте Live Nation закончились 26 июня, а общие продажи стартуют завтра на сайте Ticketmaster.com. Новая серия концертов станет первой после туров артиста в 2022 и 2023 годах. Последний записали для специального фильма Netflix «Адам Сэндлер: Люблю тебя», режиссером которого был Джош Сэфди. Его снимали на выступлениях в Лос-Анджелесе.