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Адам Сэндлер отправится в гастрольный тур этой осенью

Фото: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Актер Адам Сэндлер 5 сентября отправится в большой осенний комедийный тур «Adam Sandler: You’re My Best Friend» («Адам Сэндлер: Ты мой лучший друг»). Об этом пишет Variety.

Гастроли пройдут по 30 городам США и Канады: сначала в Джексонвилле, а затем в Нью-Йорке, Торонто, Чикаго, Индианаполисе, Омаху и Сиэтле. Предпродажи билетов на сайте Live Nation закончились 26 июня, а общие продажи стартуют завтра на сайте Ticketmaster.com. Новая серия концертов станет первой после туров артиста в 2022 и 2023 годах. Последний записали для специального фильма Netflix «Адам Сэндлер: Люблю тебя», режиссером которого был Джош Сэфди. Его снимали на выступлениях в Лос-Анджелесе.

Скоро Сэндлер появится в фильме Netflix «Счастливчик Гилмор 2», который выходит в прокат 25 июля. В сиквеле снялись как актеры оригинального фильма 1996 года, в том числе Кристофер Макдональд и Джули Боуэн, так и новые участники: Bad Bunny, Трэвис Келс, Маргарет Куэлли, Бенни Сафди и дочери Сэндлера, Сэди и Санни.

Актер Уилл Смит в августе поедет в музыкальный тур в поддержку нового альбома «Based on a True Story». Смит выступит в нескольких городах Великобритании, например в Лондоне, Скарборо, Вулвергемптоне. Цены на билеты начинаются с 82 долларов, но есть и более дорогие варианты.

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