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Сэм Рокуэлл до сих пор получает деньги за съемки в фильме, в котором так и не появился

Фото: Gary Sanchez Productions

Сэм Рокуэлл рассказал, что получает деньги за съемки в фильме «Держись за меня» 1989 года, несмотря на то, что так в нем и не появился.

В начале карьеры актер вместе с Майклом Империоли и Кевином Корриганом отправился на фургоне в Нью-Джерси, чтобы пройти кастинг всего на одну реплику в «Держись за меня».

«Я получил эту роль, но до моей сцены так и не дошли, и меня отпустили, чтобы не платить за всю неделю. По правилам нужно было заплатить либо за день, либо за неделю.

Им показалось, что платить неделю за одну реплику невыгодно, поэтому просто отпустили. Роль в итоге сыграл Майкл, а я до сих пор получаю чеки за это, хотя и не участвовал в этом», — рассказал Рокуэлл.

Империоли, сыгравший персонажа по имени Джордж, в итоге тоже оказался вырезан из финального монтажа. Но первый опыт съемок под руководством режиссера Джона Дж. Эвилдсена он запомнил надолго:

«Он был очень нетерпеливым и, честно говоря, не слишком приятным. Думаю, его просто перегрузило количество школьников на площадке. Он заставил меня проходить прослушивание прямо в школьной столовой, посреди сотен детей. Это было ужасно».

«Держись за меня» рассказывает историю школьного директора Джо Кларка, которого сыграл Морган Фриман. Ему приходится спасать проблемную школу в Патерсоне, штат Нью-Джерси, от закрытия.

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