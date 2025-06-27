Дом Бреда Питта ограбили, пока он продвигал фильм «Формула-1»

Полиция Лос-Анджелеса расследует кражу со взломом в доме, принадлежащем Брэду Питту. Об этом пишет Variety.
Инцидент произошел в среду вечером, когда актер находился в разъездах, продвигая свой новый гоночный триллер «Формула-1», премьера которого недавно прошла в Лондоне.
В полиции рассказали, что трое грабителей перелезли через забор, проникли в дом через окно и обыскали его, скрывшись с похищенным имуществом. Ущерб пока не раскрывается, личности подозреваемых тоже не установлены.
Этот особняк Питт приобрел в 2023 году за 5,5 млн долларов. Ранее он принадлежал нефтяной наследнице Айлин Гетти, которая в обмен купила старый дом Питта в Голливудских холмах за 33 млн.