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Дом Бреда Питта ограбили, пока он продвигал фильм «Формула-1»

Фото: Warner Bros.

Полиция Лос-Анджелеса расследует кражу со взломом в доме, принадлежащем Брэду Питту. Об этом пишет Variety.

Инцидент произошел в среду вечером, когда актер находился в разъездах, продвигая свой новый гоночный триллер «Формула-1», премьера которого недавно прошла в Лондоне.

В полиции рассказали, что трое грабителей перелезли через забор, проникли в дом через окно и обыскали его, скрывшись с похищенным имуществом. Ущерб пока не раскрывается, личности подозреваемых тоже не установлены.

Этот особняк Питт приобрел в 2023 году за 5,5 млн долларов. Ранее он принадлежал нефтяной наследнице Айлин Гетти, которая в обмен купила старый дом Питта в Голливудских холмах за 33 млн.

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