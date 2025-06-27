Умер композитор и автор культовой мелодии из «Миссии невыполнима» Лало Шифрин

В возрасте 93 лет умер композитор Лало Шифрин. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на его сына, сценариста и режиссера Райна Шифрина.
По его словам, Лало мирно умер утром в четверг. Композитор за свою карьеру написал музыку к более чем 100 фильмам и сериалам, в том числе культовую тему «Миссии невыполнима».
Эта драматичная мелодия принесла ему три номинации на «Грэмми» подряд в 1967–1969 годах, а ее вариации звучали во всех фильмах франшизы с Томом Крузом. Среди тех, кто работал над другими версиями композиции для кино, были Ханс Циммер, Дэнни Эльфман, Ларри Маллин-младший и Адам Клейтон из U2, а также Limp Bizkit.
За свои работы Шифрин также шесть раз номинировался на «Оскар» за «Аферу по-американски 2», «Состязание», «Ужас Амитивилля», «Путешествие проклятых», «Лиса» и «Хладнокровного Люка».
Композитор выпустил более 50 альбомов с 1957 по 2018 год и участвовал в создании более 40 саундтреков. Шифрин также играл на альбомах таких исполнителей, как Диззи Гиллеспи, Сара Вон, Элла Фицджеральд, Стэн Гетц, Каунт Бейси, Джон Фэддис, Джеймс Муди, Луи Беллсон и Кенни Баррелл.