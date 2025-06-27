Умер композитор и автор культовой мелодии из «Миссии невыполнима» Лало Шифрин

Эта драматичная мелодия принесла ему три номинации на «Грэмми» подряд в 1967–1969 годах, а ее вариации звучали во всех фильмах франшизы с Томом Крузом. Среди тех, кто работал над другими версиями композиции для кино, были Ханс Циммер, Дэнни Эльфман, Ларри Маллин-младший и Адам Клейтон из U2, а также Limp Bizkit.