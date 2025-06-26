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Театральную премию «Золотая маска» вручили режиссеру Владимиру Кузнецову

Фото: Золотая маска/ВКонтакте

Режиссер Владимир Кузнецов получил театральную премию «Золотая маска» за спектакль «Черные доски», поставленный Владимирским областным драматическим театром. Об этом сообщил ТАСС.

Награждение лауреатов прошло в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала в Казани. Кузнецов поблагодарил со сцены свой театр, в которой он служит 25 лет, семью, педагогов и учителей.

«Владимирский драматический театр впервые получает эту награду. Хочу сказать спасибо своей семье, которая всегда меня поддерживает, всем своим педагогам и учителям — это и ваша награда», — сказал он.

Помимо Кузнецова, обладателем награды стал Сергей Коробков, работавший над постановкой «Силва. Дойти до премьеры» Воркутинского драматического театра имени Мордвинова. Он получил «Золотую маску» за лучшую работу драматурга.

Лучшим спектаклем малой формы признали «Любой ценой» Свердловского театра драмы. Премию за лучшую работу художника-постановщика получила Мария Митрофанова за «Соборян» Русского концертного агенства, а за лучшую работу художника по свету — Тарас Михалевский за «Любой ценой».

В актерских номинациях победили Ольга Телекова из «Петербургских повестей» Челябинского драматического молодежного театра, Юрий Малашин из «Папы» Русского драматического театра Удмуртии в Ижевске. Лучшие роли второго плана исполнили Наталья Егорова и Марк Бурлай в «Соборянах».

Лучшей оперой года стала «Не только любовь» в МАМТ, лучшим мюзиклом/опереттой признали «Айсвилль» петербургского Театра на Садовой, лучшим балетом — «Сияющий камень» труппы «Саха Опера Балет» из Якутии, лучшим кукольным спектаклем — «Журавль и цапля» петербургского Большого театра кукол.

Самые яркие оперные роли исполнили Любовь Буторина и Василий Ефимов в спектакле «В ночь лунного затмения» Башкирского театра оперы и балета. В балете отличились артисты Мария Кузьмина в «Сияющем камне» и Сергей Бикбулатов в постановке «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» Башкирского театра оперы и балета.

Лучшим балетмейстером назвали Вячеслава Самодурова, работавшего над спектаклем «598 тактов» в Санкт-Петербургском театре балета имени Якобсона. Полный список лауреатов можно найти в телеграм-канале премии.

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