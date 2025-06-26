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Звезда «Сирен» и «Звука свободы» Билл Кэмп снимется в телеадаптации романов Ларса Кеплера

Кадр: Access Hollywood/YouTube

Американский актер Билл Кэмп, известный по сериалу «Сирены» и фильму «Звук свободы», снимется в шоу на основе криминальных романов Ларса Кеплера. Об этом сообщил Deadline.

Новый сериал, у которого пока нет названия, выпустит Apple и продакшн-компания A+E Studios. В нем примут участие Лив Шрайбер («Идеальная пара»), Зази Битц («Джокер») и Стивен Грэм («Переходный возраст»).

Шрайбер сыграет в проекте бывшего солдата Джона Линна, который стал детективом. Устав от работы в Филадельфии, он переезжает в небольшой городок на западе Пенсильвании. Кэмп предстанет в образе шефа полиции.

Однако надежды Джона о тихой жизни развеиваются, когда его семья подвергается нападению дьявольски хитрого серийного убийцы Юрека Уолтера. Детективу придется применить все свои навыки по раскрытию убийств, чтобы защитить близких.

Грэм предстанет в образе Юрека. Битз же сыграет дочь Линна, агента ФБР Сагу Бауэр, которая вместе с отцом вовлекается в поиски безжалостного преступника. Съемки сериала начнутся летом 2025 года в Питтсбурге.

Шоураннерами проекта и его исполнительными продюсерами выступят Роуэн Джоффе, Джон Хлавин и Тим Ван Паттен. Последний станет постановщиком первых двух эпизодов сериала.

Ларс Кеплер — псевдоним писателей Александры Коэльо Андорил и Александра Андорила. Вместе они выпускают романы-триллеры. Их десять книг проданы тиражом 18 миллионов экземпляров по всему миру, они передевены на 40 языков.

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