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Актер Адам Аркин из «Свиньи» поставит сериал «Американский заложник»

Фото: theadamarkin

Актер из фильма «Свинья» Адам Аркин поработает над сериалом «Американский заложник», который выпустят MGM+ и Sony Pictures Television. Об этом сообщил Deadline.

Он станет постановщиком и исполнительным продюсером первых четырех эпизодов триллера-антологии. Съемки проекта начнутся осенью в канадском Виннипеге. В сериале снимется лауреат «Эмми» Джон Хэмм («Безумцы»).

Шоу разработают Шон Райан и Эйлин Майерс. Его действие развернется в 70-х, героем станет радиожурналист из Индианаполиса Фред Хекман. Он оказывается в эпицентре событий, когда Тони Кирицис захватывает заложников и требует выпустить его в эфир.

Сериал будет основан на реальной истории, которую Хэмм рассказала в своем подкасте. Продюсерами проекта выступят Хэмм, Конни Тейвел, Шэрон Хоффман, Марни Хохман, Шон Кристенсен и Габриэль Мейсон.

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