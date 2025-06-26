Экс-креативный директор Yves Saint Laurent станет главредом китайской версии журнала Fantastic Man

Fantastic Man — мужской журнал о моде, основанный в 2005 году в Амстердаме. Он рассказывает о мужском стиле и содержит интервью с мужчинами-знаменитостями. В 2009 году у издания появилась онлайн-версия, а в 2010 году его авторы запустили аналогичный журнал для женщин под названием The Gentlewoman.