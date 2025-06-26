Экс-креативный директор Yves Saint Laurent станет главредом китайской версии журнала Fantastic Man

Бывший креативный директор модного дома Yves Saint Laurent Стефано Пилати станет главным редактором китайской версии журнала Fantastic Man. Об этом cообщил Women’s Wear Daily.
Пилати возглавит первое международное подразделение СМИ, основанного в Нидерландах. Первый выпуск Fantastic Man China выйдет в цифровом формате уже в июне. В сентябре команда медиа представит печатный номер.
Новые выпуски будут выходить каждые да месяца. Кроме того, команда журнала собирается вести аккаунты на сайте Xiaohongshu — в них редакция намерена публиковать мини-истории и подкасты.
Китайская версия Fantastic Man планирует освещать новости моды, лайфстайл-темы и события в социальной сфере. Редакционным директором издания станет Цзячэн Го, экс-главред Wallpaper China.
Fantastic Man — мужской журнал о моде, основанный в 2005 году в Амстердаме. Он рассказывает о мужском стиле и содержит интервью с мужчинами-знаменитостями. В 2009 году у издания появилась онлайн-версия, а в 2010 году его авторы запустили аналогичный журнал для женщин под названием The Gentlewoman.