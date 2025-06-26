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Лео Вудолл из последней «Бриджит Джонс» сыграет главную роль в сериале Netflix «Владимир»

Фото: Apple TV+

Лео Вудолл, известный по сериалу «Белый лотос» и фильму «Бриджит Джонс: Без ума от этого парня», исполнит главную роль в мини-сериале Netflix «Владимир». Об этом сообщает Deadline.

Вместе с ним сыграет Рэйчел Вайс. Проект будет основан на одноименном романе Джулии Мэй Джонас. В центре сюжета — женщина, чья жизнь идет под откос.

Она влюбляется в харизматичного нового коллегу и все глубже погружается в мир собственных фантазий, которые готова воплотить любой ценой. Сериал сочетает в себе провокационную драму, сексуальное напряжение и черный юмор.

Над проектом работают Джулия Мэй Джонас (автор оригинального романа и сценаристка), а также исполнительные продюсеры Шэрон Хорган, Стейси Гринберг, Кира Карстенсен (Merman), Джейсон Уайнер и Джон Радлер (Small Dog Picture Company). Производством займётся 20th Television.

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