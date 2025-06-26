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Мартин Фриман сыграет в психологическом триллере «Испытания Адама» c Иэном Армитеджем

Фото: Good Universe

Британский актер Мартин Фриман, известный по сериалу «Шерлок», снимется в психологическом триллере «Испытания Адама» («The Adam Trials»). Об этом написал Deadline.

Фильм поставит режиссер Бен Кетаи («Дикая река») по собственному сценарию. В картине сыграет также Иэн Армитедж, который исполнил главную роль в сериале «Детство Шелдона».

Лента расскажет историю двух родителей, которые готовы на все, чтобы спасти жизнь неизлечимо больного сына. Они решаются на экспериментальную нанотехнологию, которая дает результаты, но слишком высокой ценой.

Разработкой триллера займется компания Compelling Pictures, основанная Денисом О’Салливанов («Богемская рапсодия») и Джеффом Каллигери («Уитни Хьюстон: Потанцуйте со мной»). Фримен выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Ноа Розеном, Деннисом Касали, Мэтью Галлахером и Стивеном Гарсией.

Кетаи назвал будущий фильм «своей мечтой». «Я считаю секунды до начала съемок», — признался кинематографист. Съемки проекта начнутся в конце 2025 года. Кастинг на главную женскую роль проходит в данный момент.

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