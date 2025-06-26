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Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Фото: FilmNation Entertainment

Академия кинематографических искусств и наук пригласила Юру Борисова стать членом той самой организации, которая вручает премию «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Российский актер оказался в числе 534 новых кандидатов, получивших приглашение от Академии в 2025 году. Если он примет его, то станет одним из 10 143 голосующих членов, определяющих будущее мировой киноиндустрии.

В организацию также пригласили коллегу Борисова по «Аноре» Майки Мэдисон. Еще приглашение получили Ариана Гранде, Киран Калкин, Себастьян Стэн, Джереми Стронг, Фернанда Торрес.

По данным самой Академии, 41 % приглашённых — женщины, 45 % — представители недостаточно представленных расовых и этнических сообществ, а 55% — неамериканские профессионалы, как Юра Борисов.

В списках приглашенных не оказалось Карлы Софии Гаскон — первой открытой транс-актрисы, номинированной на «Оскар» за «Эмилию Перес». СМИ связали это со скандалом с ее старыми оскорбительными твитами.

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