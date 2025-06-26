Джуд Лоу и Джейсон Бейтман появятся в триллере «Черный кролик» на Netflix

Джуд Лоу («Молодой папа», «Талантливый мистер Рипли») и Джейсон Бейтман («Озарк», «Ручная кладь») сыграли братьев в мини-сериале «Черный кролик», который выйдет 18 сентября на стриминговом сервисе Netflix, написал Vanity Fair.
Триллер создали Зак Бейлин («Король Ричард») и Кейт Сусман («Тайный орден»). Лоу исполнил роль Джейка Фридкена, владельца успешного ресторана. Однажды его брат Винс возвращается в город, принося с собой неприятности.
В актерский состав проекта вошли также Клеопатра Коулман, Амака Окафор, Сэпа Дирису, Трой Коцур, Эбби Ли, Крис Кой, Дагмара Доминчик, Одесса Янг и Робин де Хесус. Режиссерами выступили Бейтман, Бен Семанофф, Джастин Курзель и Лора Линни.
Изначально продюсеры хотели видеть Бейтмана только в роли постановщика, но Джуд Лоу увидел в нем своего экранного брата. «У меня есть отличные идеи для этого другого парня, Винса», — поделился сам актер.
«Винс определенно является идиотской стороной Джейсона или безрассудной стороной Джейсона», — отметил Бейтман.
«Заполучить двух огромных, тяжеловесных актеров, которые действительно были готовы пойти на это так, как они оба это сделали, — это было настоящим вызовом для нас. У нас было восемь часов, и мы должны были отдать должное тому, насколько они хороши», — подчеркнул Бейлин.
Исполнительными продюсерами «Черного кролика» стали Бейтман, Майкл Костиган, Лоу, Брайан Кавано-Джонс, Эндрю Хиндерейкер, Зак Фрогновски, Джасти Леви, Дэвид Бернон и Эрика Кэй.
Cасман отметила, что создатели шоу хотели представить собственную версию Нью-Йорка, «которая была бы немного изнаночной», не отполированной и гламурной.