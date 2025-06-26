Джуд Лоу и Джейсон Бейтман появятся в триллере «Черный кролик» на Netflix

«Заполучить двух огромных, тяжеловесных актеров, которые действительно были готовы пойти на это так, как они оба это сделали, — это было настоящим вызовом для нас. У нас было восемь часов, и мы должны были отдать должное тому, насколько они хороши», — подчеркнул Бейлин.