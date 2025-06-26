Анна Винтур покидает пост главного редактора американского Vogue. Об этом написал Business of Fashion.
По информации издания, легенда фэшн-журналистики начала поиск нового «руководителя редакционного контента». Винтур намерена передать полномочия главреда и курировать Vogue в качестве глобального редакционного директора.
Она будет также работать директором по контенту издательства Condé Nast, которому принадлежат издания Vogue, Vanity Fair, GQ, The New Yorker, Architectural Digest, Condé Nast Traveler и другие.
Винтур стала главным редактором американского Vogue в 1988 году после работы на аналогичной позиции в британской версии издания. Почти за 40 лет во главе СМИ они стала культовой фигурой в мире моды. Ее образ вдохновил создателей фильма «Дьявол носит Prada». Кроме того, Винтур сформировала Met Gala в том виде, каким мы его знаем сейчас.