Анна Винтур покидает пост главного редактора американского Vogue

Винтур стала главным редактором американского Vogue в 1988 году после работы на аналогичной позиции в британской версии издания. Почти за 40 лет во главе СМИ они стала культовой фигурой в мире моды. Ее образ вдохновил создателей фильма «Дьявол носит Prada». Кроме того, Винтур сформировала Met Gala в том виде, каким мы его знаем сейчас.