Режиссер Джулия Харт снимет для Netflix фильм о девушке, мечтающей сыграть в школьном мюзикле

В качестве режиссера ранее Харт сняла комедию «Мисс Стивенс» с Тимоте Шаламе, боевик «Быстрый цвет» с Гугу Мбата-Роу в главной роли и драму для Prime Video «Я — твоя женщина», в которой снялась Рейчел Броснахан. Харт также срежессировала молодежные фильмы «Старгерл» и «Голливудская Старгерл» для Disney+.