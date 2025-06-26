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Режиссер Джулия Харт снимет для Netflix фильм о девушке, мечтающей сыграть в школьном мюзикле

Фото: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Режиссер Джулия Харт снимет для Netflix комедию «Не говори „удачи“». Сценарий к фильму написали Лора Ханкин, Харт и Джордан Горовиц, сообщает Deadline.

Картина расскажет о Софи Биренбаум, которая хочет стать главной героиней школьного мюзикла. Внезапно девушка замечает, что дома ее ждет еще больше драм, чем на сцене.

В ленте снимутся Мелани Лински («Желтые жакеты»), Макс Гринфилд («Соседство»), Стефани Беатрис («Бруклин 9-9»), Санни Сэндлер («И не подумай прийти на мою бат-мицву»), Биби Ньювит («Кабаре в клубе „Кит-Kaт“») и Стив Бушеми («Подпольная империя»). Харт и Джордан Горовиц также выступят продюсерами фильма вместе с Брайаном Кавано-Джонсом и Фредом Бергером. Майкл Ройфф и Барри Вайслер выступят исполнительными продюсерами проекта.

В качестве режиссера ранее Харт сняла комедию «Мисс Стивенс» с Тимоте Шаламе, боевик «Быстрый цвет» с Гугу Мбата-Роу в главной роли и драму для Prime Video «Я — твоя женщина», в которой снялась Рейчел Броснахан. Харт также срежессировала молодежные фильмы «Старгерл» и «Голливудская Старгерл» для Disney+.

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