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«Эддингтон» Ари Астера получил новый трейлер. В нем ссорятся Хоакин Феникс и Педро Паскаль

Кадр: A24

На ютуб-канале А24 опубликовали новый трейлер фильма «Эддингтон» Ари Астера — современного вестерна, рассказывающего о жизни города в Нью-Мексико во время ковидного локдауна.

Картина выйдет в кинопрокат 18 июля. Она расскажет, как шериф Джо Кросс, разочарованный ограничениями во время пандемии, решает баллотироваться на пост мэра. Он бросает вызов прежнему главе города.

Соперничество двух мужчин, которых сыграли Хоакин Феникс и Педро Паскаль, разжигает напряженность в обществе и угрожает разрушить связи между жителями. Новый трейлер показывает, как городок погружается в хаос.

Видео: А24/YouTube

Кросс в ролике расследует убийство, а параллельно ругается с мэром. «Ты не можешь разобраться со своей работой, но собираешься заняться моей?» — кричит глава города в адрес Джо.

В актерский состав проекта вошли Дейрдре О’Коннелл, Эмма Стоун (играет жену Джо) и Остин Батлер (роль популярного правого блогера Вернона), а также Люк Граймс и Мишель Уорд.

Астер рассказал, что создавал фильм, находясь в состоянии страха и тревоги из‑за текущей ситуации в мире, это ощущение пронизывает фильм. В Каннах критики разделились: на Rotten Tomatoes у фильма 65% положительных отзывов.

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