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В Калининграде нашли янтарь с тараканом, которому 40 миллионов лет

Фото: пресс-служба Калининградского янтарного комбината

На Калининградском янтарном комбинате Ростеха добыли янтарь с тараканом, возраст которого составляет 35−40 миллионов лет. Об этом сообщает пресс-служба фабрики.

Инклюз (ископаемые останки организма) обнаружен во время ручной сортировки и весит всего 7 граммов. Насекомое из отряда Blattodea законсервировано в кусочке медового янтаря размером 41 на 21 миллиметр. Таракан застыл в окаменевшей живице древних реликтовых деревьев прямо у самой поверхности. Такое положение позволяет в мельчайших деталях рассмотреть тонкую сетку крыльев, лапки и голову насекомого.

«Это крупнейший представитель тараканообразных из обнаруженных нами за последние пять лет. Это, безусловно, не тот таракан, который обитает сейчас, но похожие виды и в наши дни можно встретить в районе тропиков», — прокомментировала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

Представители комбината отмечают, что несколько миллионов лет назад из‑за теплого влажного климата и лесных пожаров смола древних реликтовых деревьев находилась в жидком состоянии. Живица служила своеобразной ловушкой для будущих включений. Одни насекомые попадали в нее с порывами ветра, других привлекала блестящая поверхность смолы, а третьих застигала врасплох падающая с дерева капля. Прилипнув к поверхности, они покрывались слоями смолы — вторым и третьим натеком.

По оценкам специалистов, в среднем, инклюзы занимают 7−9% от общего объема добычи янтаря. Янтарь с инклюзами сортируют вручную: проверяют на свету, удаляют корку, шлифуют и полируют. В зависимости от размера и особенностей его делят на два сорта: для аукциона и для ювелирных изделий.

Обнаруженный инклюз будет выставлен на единственный в мире аукцион уникального янтаря. Он состоится 2 августа на ВДНХ во время VIII Международного янтарного форума AmberForum’25.

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