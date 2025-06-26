В Калининграде нашли янтарь с тараканом, которому 40 миллионов лет

Представители комбината отмечают, что несколько миллионов лет назад из‑за теплого влажного климата и лесных пожаров смола древних реликтовых деревьев находилась в жидком состоянии. Живица служила своеобразной ловушкой для будущих включений. Одни насекомые попадали в нее с порывами ветра, других привлекала блестящая поверхность смолы, а третьих застигала врасплох падающая с дерева капля. Прилипнув к поверхности, они покрывались слоями смолы — вторым и третьим натеком.