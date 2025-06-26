Клуб от команды Private Persons будет называться Dex. Он откроется на месте Arma

Команда музыкального лейбла Private Persons объявила, что клуб, готовящийся к открытию на месте Arma (экс-Mutabor), будет называться Dex.
Даты открытия новой площадки еще нет. Пока команда предлагает подать заявку в приватный телеграм-канал и записаться на пресейл билетов на открытие.
Еще в апреле телеграм-канал «Клей» заявлял, что площадкой будет заниматься команда Private Persons. По информации источника, новым владельцам оставили весь клуб, в том числе оборудование, мебель, «часть антуража и кошек». Завирусившуюся в сети информацию в Private Persons подтвердили только 10 июня, опубликовав в соцсетях фото с территории закрывшегося клуба Arma.
Финальная вечеринка перед закрытием Arma прошла в конце апреля. Редакторы «Афиши Daily» сходили попрощаться с клубом и поделились яркими фотографиями, своими впечатлениями и историями тех, кто разделил эту ночь с ними.
Арт-центр и ночной клуб Mutabor открылся на территории Первого государственного подшипникового завода в Москве в апреле 2019 года. Создателями стала команда бывшего ночного клуба Arma17, чьи владельцы в 2017 году заявили о закрытии проекта и прекращении работы в России.
В декабре 2023-го в Mutabor прошла «почти голая» вечеринка Насти Ивлеевой, из‑за которой у заведения начались проблемы. Мероприятие оскорбило православных активистов, некоторых депутатов и подписчиков Z-пабликов. Суд признал вечеринку «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». Ее звездные участники, включая Настю Ивлееву, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и Диму Билана, были вынуждены записывать извинения.
В январе 2024 года Роспотребнадзор закрыл Mutabor на 90 суток, в качестве причины назвав присутствие на «почти голой» вечеринке человека с инфекционным заболеванием. В марте того же года клуб переименовали в Arma.