Клуб от команды Private Persons будет называться Dex. Он откроется на месте Arma

Еще в апреле телеграм-канал «Клей» заявлял, что площадкой будет заниматься команда Private Persons. По информации источника, новым владельцам оставили весь клуб, в том числе оборудование, мебель, «часть антуража и кошек». Завирусившуюся в сети информацию в Private Persons подтвердили только 10 июня, опубликовав в соцсетях фото с территории закрывшегося клуба Arma.