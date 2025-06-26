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Disney официально анонсировал «Лило и Стич-2»

Фото: Disney

Компания Disney подтвердила разработку «Лило и Стич 2», опубликовав ролик с инопланетным героем в своих соцсетях.

Проект находится на ранней стадии, подробностей о возвращении оригинального актерского состава или режиссера пока нет.

Игровая адаптация мультфильма 2002 года, недавно вышедшая в прокат, уже собрала 923 млн долларов по всему миру, став вторым самым кассовым фильмом года — сразу после «Minecraft в кино».

Сюжет перезагрузки «Лило и Стич», как и оригинал, рассказывает о шестилетней Лило и ее старшей сестре Нани, которые живут на Гавайях и неожиданно находят голубое инопланетное существо по прозвищу Стич.

В роли Лило дебютировала актриса Майя Кеалоха, Нани сыграла юная Сидни Элизабет Агудонг, а ее возлюбленного Дэвида Кавену — актер-новичок Кахьяу Мачадо.

В ленте также снялись Зак Галифианакис (доктор Джамба Джукиба) и Билли Магнуссен (агент Пликли). Стича вновь озвучил автор мультфильма «Лило и Стич» Крис Сандерс. Режиссером фильма выступил номинированный на премию «Оскар» режиссер Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценарий написал Крис Кеканиокалани Брайт.

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