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Джесси Джей заявила, что избавилась от рака после мастэктомии

Фото: jessiej

Британская певица Джесси Джей рассказала в инстаграме*, что перенесла мастектомию (операцию по удалению молочной железы) и теперь свободна от рака.

По словам артистки, «рак полностью ушел». Сейчас она восстанавливается в окружении близких. «Плюсы: Мой сосок там же, где и был. Я могу смотреть „Love Island“ (реалити-шоу — Прим. ред.) без стыда», — написала Джесси Джей.

Певица добавила, что ей непросто дается то, что она пока «не может быть той мамой, которой была» для своего сына, не может брать поднимать его, беспокоится о возможном возвращении болезни.

«Боль и дискомфорт — это нормально и ожидаемо, но залупа, когда пытаешься уснуть», — добавила она. Артистка призналась, что ей больно чихать и она не может сходить в туалет из‑за действия болеутоляющих.

Джесси Джей рассказала о том, что столкнулась с раком груди, в начале июня. Певица отметила, что болезнь обнаружили на ранней стадии.

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