Вышел трейлер «Бугонии» с Джесси Племонсом и Эммой Стоун

Некоторые съемки ленты должны были проходить в Афинском акрополе. Режиссер хотел там снять 70 мертвых тел, которые должны были быть размещены между двумя ключевыми объектами греческой цитадели — Пропилеями, комплексом зданий с дорическими входами, и Парфеноном, храмом богини Афины. Однако центральный археологический совет отклонил предложение Лантимоса, сославшись на символическую неуместность и недостаточное почитание древнего памятника.