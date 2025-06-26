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Вышел трейлер «Бугонии» с Джесси Племонсом и Эммой Стоун

Фото: Focus Features/YouTube

Focus Features опубликовал трейлер научно-фантастической комедии «Бугония» Йоргоса Лантимоса. В зарубежный прокат картина выйдет в октябре.

В главных ролях в фильме снялись Джесси Племонс и Эмма Стоун. Новая лента от создателя «Лобстера» и «Бедных-несчастных» рассказывает о двух молодых людях, одержимых теориями заговора. Они похищают влиятельную бизнесвумен, принимая ее за инопланетянку, которая хочет уничтожить Землю.

Видео: Focus Features/YouTube

В актерский состав также вошла Алисия Силверстоун. Сценарий к фильму написал лауреат «Эмми» Уилл Трейси («Наследники», «Меню») по мотивам южнокорейской комедии 2003 года «Спасти зеленую планету!». Продюсированием проекта занимается компания CJ E&M («Паразиты») совместно с Ари Астером и Ларсом Кнудсеном из Square Peg.

Некоторые съемки ленты должны были проходить в Афинском акрополе. Режиссер хотел там снять 70 мертвых тел, которые должны были быть размещены между двумя ключевыми объектами греческой цитадели — Пропилеями, комплексом зданий с дорическими входами, и Парфеноном, храмом богини Афины. Однако центральный археологический совет отклонил предложение Лантимоса, сославшись на символическую неуместность и недостаточное почитание древнего памятника.

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