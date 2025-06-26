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«Диспетчер» с Лили Джеймс и Ризом Ахмедом выйдет в российский прокат 21 августа
В «Читай-городе» сняли с продажи книги Алекса Лесли
Вокалистка Evanescence сообщила, что новый альбом группы выйдет в 2026 году
В Шотландии продают остров с разрушенным замком
Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков
Звезда «Викингов» Александер Людвиг снимется в фильме Netflix o террористе Теде Качинском
Группа Chvrches появилась в Death Stranding 2: On the Beach в эпизодической роли
Боб Дилан выпустит сборник черно-белых рисунков
Google и TikTok пытаются ускорить загрузку контента для россиян
Начались съемки комедии «Скуф»
«Пятница!» выпустит комедию «Няня Оксана» с Олесей Иванченко. Сюжет похож на «Мою прекрасную няню»
София Коппола считает, что насилие в кино избыточно, когда в США «так много выстрелов»
Блогерша и защитница лис Микайла Рейнс покончила с собой. В последние годы она подвергалась травле
РБК: вести Красную книгу России будет департамент охоты
ИИ начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды
Российского баскетболиста впервые выбрали в топ-10 драфта НБА
Стормзи получил почетную докторскую степень в Кембридже
Ученые открыли новый вид динозавров размером с собаку
Режиссером нового «Джеймса Бонда» станет Дени Вильнев
Комедия «Молодой Франкенштейн» превратится в сериал. Его создадут авторы «Чем мы заняты в тени»
MGM Television поставит сериал по роману «Парк-авеню» Рене Ахдие
Создатели «Дневников вампира» хотели бы выпустить новый спин-офф
Сабрина Карпентер представила альтернативную обложку альбома после критики первоначальной

Аманда Сейфрид шесть раз проходила кастинг на главную роль в «Злой»

Фото: 20th Television

Аманда Сейфрид рассказала, что прошла шесть прослушиваний, чтобы получить роль Глинды в киноадаптации культового мюзикла «Злая». Однако, несмотря на старания, роль в итоге досталась Ариане Гранде.

Сейфрид, известная по мюзиклам «Мамма Mia!» и «Отверженные», отметила, что не обязана проходить кастинги, но ради этой роли сделала исключение. добавила, что активно готовилась к прослушиваниям, несмотря на плотный график:

«Я была занята. У меня почти не было на это времени, но я справилась. Я годами, годами и годами работала над этой музыкой». Сейфрид отметила, что ее мотивация была вызвана здоровым чувством внутренней конкуренции:

Ранее в этом году в подкасте «Happy. Sad. Confused» Аманда рассказала, что не жалеет об упущенной возможности: «Я верю, что все происходит не просто так. Мне повезло — я пела вместе с Синтией Эриво, и уже одно это было невероятно ценно».

Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» оказался внушительным успехом. При бюджете в 150 млн долларов он собрал в мировом прокате около 750 млн. Кроме того, съемочная группа выиграла «Золотой глобус» за лучшую комедию/мюзикл, а Синтия Эриво и Ариана Гранде стали обладательницами статуэток как лучшие актрисы в главной роли и роли второго плана соответственно. Также фильм получил премию «Оскар» за лучшие костюмы и работу художника-постановщика.

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