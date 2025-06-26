Аманда Сейфрид шесть раз проходила кастинг на главную роль в «Злой»

Аманда Сейфрид рассказала, что прошла шесть прослушиваний, чтобы получить роль Глинды в киноадаптации культового мюзикла «Злая». Однако, несмотря на старания, роль в итоге досталась Ариане Гранде.
Сейфрид, известная по мюзиклам «Мамма Mia!» и «Отверженные», отметила, что не обязана проходить кастинги, но ради этой роли сделала исключение. добавила, что активно готовилась к прослушиваниям, несмотря на плотный график:
«Я была занята. У меня почти не было на это времени, но я справилась. Я годами, годами и годами работала над этой музыкой». Сейфрид отметила, что ее мотивация была вызвана здоровым чувством внутренней конкуренции:
Ранее в этом году в подкасте «Happy. Sad. Confused» Аманда рассказала, что не жалеет об упущенной возможности: «Я верю, что все происходит не просто так. Мне повезло — я пела вместе с Синтией Эриво, и уже одно это было невероятно ценно».
Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» оказался внушительным успехом. При бюджете в 150 млн долларов он собрал в мировом прокате около 750 млн. Кроме того, съемочная группа выиграла «Золотой глобус» за лучшую комедию/мюзикл, а Синтия Эриво и Ариана Гранде стали обладательницами статуэток как лучшие актрисы в главной роли и роли второго плана соответственно. Также фильм получил премию «Оскар» за лучшие костюмы и работу художника-постановщика.