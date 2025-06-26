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Stormzy получил докторскую степень Кембриджского университета за вклад в борьбу за равенство

Фото: Mammoth Screen

Британский рэпер, общественный деятель и филантроп Stormzy стал почетным доктором права Кембриджского университета. Он вошел в число восьми человек, удостоенных этой высокой награды в 2024 году.

Университет отметил «трансформирующее влияние» его стипендиальной программы, направленной на поддержку чернокожих британских студентов. Программа «Stormzy Scholarship», запущенная в 2018 году, ежегодно покрывает обучение и проживание сначала для двух, а позже — для десяти студентов.

За время существования программы 56 студентов получили возможность учиться в одном из ведущих университетов мира. *Профессор Дебора Прентис, вице-канцлер Кембриджа, отметила: «Стипендия Stormzy действительно изменила жизни людей. Мы гордимся, что можем выразить благодарность за его работу, вручив эту степень».

Это уже вторая почетная степень артиста. В 2022 году его наградил Эксетерский университет за «выдающийся вклад в общество и искусство». Кроме образовательной поддержки Stormzy активно развивает другие социальные проекты.

Среди них: «#MerkyFC» — инициатива помогает молодым людям чернокожего происхождения строить карьеру в футбольной индустрии, а также «#MerkyBooks» — издательский проект с Penguin Random House, поддерживающий молодых авторов.

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