Stormzy получил докторскую степень Кембриджского университета за вклад в борьбу за равенство

Университет отметил «трансформирующее влияние» его стипендиальной программы, направленной на поддержку чернокожих британских студентов. Программа «Stormzy Scholarship», запущенная в 2018 году, ежегодно покрывает обучение и проживание сначала для двух, а позже — для десяти студентов.