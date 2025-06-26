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Китаец хотел провезти в Россию 190 ботинок только на правую ногу

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге задержали жителя Пекина, который хотел попытался провезти через российскую границу 190 ботинок на правую ногу. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Мужчину остановили в аэропорту Кольцово. В чемоданах пассажира общим весом 61 килограмм нашли 190 полупар обуви разных цветов, материалов и размеров. Партию мужчина планировал продать на местном рынке. Китаец признался, что не был знаком с таможенными правилами.

На пассажира возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — «недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Обувь отправили на экспертизу. Проводится административное расследование.

Начальник таможенного поста Сергей Боровик отметил, что такие товары нужно предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции. Сотрудник Кольцово напомнил, что ознакомиться с нормами провоза багажа для конкретной поездки пассажир может у информационных стендов перед входом в зону таможенного контроля. Дополнительно в аэропорту звучит аудиоинформирование о порядке и правилах перемещения товаров.

Недавно в неловкую ситуацию в аэропорту Бостона попал актер Бенисио Дель Торо. Его сумку решили проверить сотрудники транспортной безопасности, а в ней лежал сценарий шпионской комедии Уэса Андерсона «Финикийская схема».

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