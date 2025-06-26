Китаец хотел провезти в Россию 190 ботинок только на правую ногу

Начальник таможенного поста Сергей Боровик отметил, что такие товары нужно предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции. Сотрудник Кольцово напомнил, что ознакомиться с нормами провоза багажа для конкретной поездки пассажир может у информационных стендов перед входом в зону таможенного контроля. Дополнительно в аэропорту звучит аудиоинформирование о порядке и правилах перемещения товаров.