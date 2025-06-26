Эрмитаж ждет масштабная реставрация

Гендиректор музея по строительству и архитектурной реставрации Сергей Макаров добавил: «Мы сейчас готовим планы по серьезной реставрации главного музейного корпуса комплекса, потому что уже подошло время поработать. Нужно произвести реставрацию фасадов, нескольких залов, паркетов, которые очень сильно изнашиваются, — нагрузка антропогенная на музей невероятная, особенно сейчас, в сезон».