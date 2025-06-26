Эрмитаж ждет масштабная реставрация

Весь комплекс эрмитажных зданий вскоре ждет большая реставрация. Об этом сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский, передает «Интерфакс».
Среди объектов, которых коснутся реставрационные работы, ― главное здание Эрмитажа и Эрмитажный театр. Пиотровский назвал это «большим проектом», «который будет важен и теоретически, и научно». Он пояснил, что с предыдущей реставрации Эрмитажа прошло много времени.
Гендиректор музея по строительству и архитектурной реставрации Сергей Макаров добавил: «Мы сейчас готовим планы по серьезной реставрации главного музейного корпуса комплекса, потому что уже подошло время поработать. Нужно произвести реставрацию фасадов, нескольких залов, паркетов, которые очень сильно изнашиваются, — нагрузка антропогенная на музей невероятная, особенно сейчас, в сезон».
Что касается планов по восстановлению Эрмитажного театра, их планируют реализовать в максимально короткий срок. По словам Макарова, в прошлом году завершилась реставрация фасадов Меншиковского дворца, сейчас разрабатывается проект восстановления его плиточных комнат.
Последняя реставрация Эрмитажа проходила с октября 2010-го по июль 2014 года. Тогда отремонтировали крышу, чердаки основного здания и вентиляционные шахты, утеплили чердачные перекрытия. В 2013 году завершилась реставрация восточного крыла Главного штаба — важной части музейного комплекса, где открылись новые галереи искусства XIX–XX веков и фондохранилища.