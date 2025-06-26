«Диспетчер» с Лили Джеймс и Ризом Ахмедом выйдет в российский прокат 21 августа

В центре сюжета — профессиональный посредник Том, к которому люди обращаются, когда хотят исчезнуть. Его работа — помогать людям, которые перешли дорогу крупным чиновникам. Новой клиенткой героя становится Сара, обладающая секретными документами. Чтобы выжить, ей придется играть по его правилам.

