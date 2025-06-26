«Диспетчер» с Лили Джеймс и Ризом Ахмедом выйдет в российский прокат 21 августа

Компания Global Film выпустит в российский прокат триллер «Диспетчер» (Relay). Картина выйдет 21 августа — на день раньше, чем в США, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании.
В центре сюжета — профессиональный посредник Том, к которому люди обращаются, когда хотят исчезнуть. Его работа — помогать людям, которые перешли дорогу крупным чиновникам. Новой клиенткой героя становится Сара, обладающая секретными документами. Чтобы выжить, ей придется играть по его правилам.
Главные роли в фильме исполнили обладатель премии «Оскар» Риз Ахмед («Звук металла», «Веном», «Братья Систер»), номинантка на премии «Золотой глобус» и «Эмми» Лили Джеймс («Малыш на драйве», «Война и мир») и Сэм Уортингтон («По соображениям совести», «Аватар», «Аватар: Путь воды», «Эверест»). За режиссуру отвечал победитель Берлинского кинофестиваля Дэвид Маккензи («Последняя любовь на Земле», «Любой ценой», «Холлэм Фоу»).
По словам Маккензи, он стремился сделать стильный оммаж подзабытым, но популярным и успешным триллерам прошлого, таким как «Разговор», «Прокол», «Марафонец», «Три дня Кондора» и «Клют».
«Меня всегда привлекали герои-аутсайдеры. Том — один из таких персонажей. Я хотел снять умный, напряженный, насыщенный фильм, который будет не только тревожным, но и захватывающим», — отметил Маккензи.
Впервые ленту показали в прошлом году на Кинофестивале в Торонто. Картина получила положительные отзывы критиков, которые хвалили ее за динамику, оригинальный сюжет, актерскую игру. Фильм назвали «захватывающей данью уважения классическим триллерам». Сейчас его рейтинг на iMDB составляет 7.5, на Rotten Tomatoes — 81%.