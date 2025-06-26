Pantone представил палитру, посвященную Мэрилин Монро

Компания Pantone выпустила коллекцию цветов, посвященных Мэрилин Монро, под названием The Marilyn Monroe Collection Palette.
В палитре каждый оттенок отражает разные стороны личности и образа актрисы. Среди них — star white («звездный белый») и high risk red («опасно-красный»).
Инициатором проекта выступила компания Authentic Brands Group, которая владеет правами на имя и образ Мэрилин с 2011 года. Представители компании рассказали, что палитра будет использоваться в сотрудничестве с различными брендами — от одежды и аксессуаров до упаковки. В числе партнеров — Tiffany & Co., шампанское Piper Heidsieck, Blancpain и дизайнер Lele Sadoughi.
«У нее была невероятная карьера, но и личная жизнь была весьма интересной. Все это помогло нам определить историю и цвета, которые, по нашему мнению, лучше всего передают ее образ. Конечно, легко сказать, что она знаменита своими красными губами, но были и другие элементы, которые мы посчитали символичными, — от сверкающего золотого до базовых цветов, таких как черный и белый. Эти цвета имели особое значение: будь то ее родинка или платиново-светлые волосы, которые она называла „белыми как наволочка“», — отметила Дана Карпентер, вице-президент Authentic Brands Group.