В «Читай-городе» сняли с продажи книги Алекса Лесли

Позже выяснилось, что мужчины делали это по заданию Алекса Лесли. Он запустил «телесный тренинг», описание которого звучит так: «Много секса в эти выходные, она даст! Сейчас лето — самый сезон. Сейчас самое время присоединиться к нашей команде и снять всех девушек». В телеграм-канале блогер разместил ссылку на закрытый чат, где начал раздавать участникам тренинга задания. Одно из них ― подойти к 30 незнакомым девушкам и схватить за ягодицы, среди других заданий ― предложить незнакомке заняться сексом в туалете.