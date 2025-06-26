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В «Читай-городе» сняли с продажи книги Алекса Лесли

Фото: @alexlesley11

Магазины «Читай-города» сняли с продажи книги Алекса Лесли, призывавшего мужчин подходить к девушкам на улице и трогать против их воли. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В сети книжных телеграм-каналу сообщили, что книги больше нельзя приобрести в магазинах и на онлайн-платформе. Такое решение приняло издательство «Эксмо», выпускавшее книги коуча.

«Федеральная сеть книжных магазинов „Читай-город“ по просьбе издательства приостановила продажу книги до прояснения ситуации и проведения экспертизы», — сообщили в пресс-службе «Читай-города». В «Эксмо» подтвердили информацию. «Издательство приняло решение приостановить продажи всех четырех книг, карточки товаров в книжных магазинах, сервисах и маркетплейсах закрыты и недоступны», — пояснили в издательстве. При этом книги до сих пор находятся в доступе на популярных маркетплейсах.

25 июня на Алекса Лесли завели уголовное дело о склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер учил последователей совершать в отношении жительниц Москвы «противоправные действия сексуального характера». Свои наставления он записывал на видео. Перед этим несколько девушек пожаловались на домогательства в центре Москвы. К ним подходили мужчины, хватали их за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео.

Позже выяснилось, что мужчины делали это по заданию Алекса Лесли. Он запустил «телесный тренинг», описание которого звучит так: «Много секса в эти выходные, она даст! Сейчас лето — самый сезон. Сейчас самое время присоединиться к нашей команде и снять всех девушек». В телеграм-канале блогер разместил ссылку на закрытый чат, где начал раздавать участникам тренинга задания. Одно из них ― подойти к 30 незнакомым девушкам и схватить за ягодицы, среди других заданий ― предложить незнакомке заняться сексом в туалете.

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