Вокалистка Evanescence сообщила, что новый альбом группы выйдет в 2026 году

Шестой студийный альбом Evanescence выйдет в начале 2026 года. Об этом в интервью радиостанции WDHA-FM 105.5 FM сообщила солистка Эми Ли.
Конкретную дату релиза певица не назвала. Солистка рассказала, что ей нравится делиться песнями по мере их завершения, а не ждать полноценного альбома, поэтому новые песни могут выходить в течение всего 2025 года.
«Это так классно — получать удовлетворение от вовлеченности слушателей и выпуска песен, пока они еще свежие, пока мы продолжаем работать над альбомом, и все происходит в реальном времени. Я хочу, чтобы этот год ощущался именно так. Я хочу просто выпускать что‑то — будь то для нашего альбома или какой‑то классный сайд-проект. Просто делать это в течение года, а полноценный релиз, скорее всего, будет в начале следующего года», — сказала Ли в интервью.
Недавно коллектив записал несколько треков с продюсером Ником Раскулинечем. В их числе — «Afterlife», созданный для аниме «Devil May Cry» от Netflix. В сентябре группа поедет в тур по Северной Америке, который охватит 11 городов.
Последний альбом Evanescence — «The Bitter Truth» — вышел в 2021 году. Певица призналась, что при записи пластинки вдохновлялась мрачным и одновременно искренним звучанием Билли Айлиш. В «The Bitter Truth» вошло 12 песен, три из которых — «Better Without You», «Wasted on You» и «The Game Is Over» — коллектив выпустил до релиза альбома.
Evanescence — американская рок-группа, основанная Эми Ли и гитаристом Беном Муди в 1995 году. Наибольшего успеха группа добилась со своим альбомом «Fallen» в 2003 году, который принес исполнителям две премии «Грэмми».