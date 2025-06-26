Вокалистка Evanescence сообщила, что новый альбом группы выйдет в 2026 году

«Это так классно — получать удовлетворение от вовлеченности слушателей и выпуска песен, пока они еще свежие, пока мы продолжаем работать над альбомом, и все происходит в реальном времени. Я хочу, чтобы этот год ощущался именно так. Я хочу просто выпускать что‑то — будь то для нашего альбома или какой‑то классный сайд-проект. Просто делать это в течение года, а полноценный релиз, скорее всего, будет в начале следующего года», — сказала Ли в интервью.