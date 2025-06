Вокалистка Evanescence сообщила, что новый альбом группы выйдет в 2026 году

Последний альбом Evanescence — «The Bitter Truth» — вышел в 2021 году. Певица призналась, что при записи пластинки вдохновлялась мрачным и одновременно искренним звучанием Билли Айлиш. В «The Bitter Truth» вошло 12 песен, три из которых — «Better Without You», «Wasted on You» и «The Game Is Over» — коллектив выпустил до релиза альбома.