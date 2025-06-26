В Шотландии продают остров с разрушенным замком

На острове Шуна люди живут как минимум 4500 лет. Об этом свидетельствуют захоронения времен каменного и железного веков, а также руины ферм и домов. По острову до сих пор разбросаны известковые печи XVIII–XIX веков. Предполагается, что с 1750 по 1850 год здесь проживали около 80 человек.