В Шотландии продают остров с разрушенным замком

В Шотландии продают остров Шуна, где находятся руины замка, действующая ферма и бизнес жилья для отдыха. Об этом сообщает Би-би-си.
С 1945 года остров принадлежит семье Галли, которая хочет за него 5,5 млн фунтов стерлингов (около 592 млн рублей). Площадь острова составляет 445 гектаров, на нем расположены восемь жилых домов.
Агентство недвижимости называет продажу острова у западного побережья Шотландии «поистине редким предложением». Им уже заинтересовались потенциальные покупатели, которые думают развивать туристический бизнес, организовать частную резиденцию или запустить проект по восстановлению дикой природы.
Джим Галли, представитель второго поколения, выросшего на острове, рассказал, что белые песчаные пляжи и скалистые бухты обеспечили им «идиллическое» детство: «Мы с братом тоже выросли на Шуне. Нас обучал дедушка, он же преподавал нам школьные предметы прямо на острове. Это было идиллическое детство — обучение, работа на ферме и сдача коттеджей отдыхающим, чем мы занимаемся до сих пор».
Замок на острове был построен в 1911 году уроженцем Новой Зеландии Джорджем Александром Маклином Бакли — всего через три года после его участия в антарктической экспедиции с Эрнестом Шеклтоном на судне «Нимрод». Планы замка и архитектор, их создавший, предположительно находились на затонувшем «Титанике».
«Он собирался перевезти чертежи в США и построить много таких замков. Но чертежи погибли на „Титанике“, и это остановило массовое строительство замков с плоской крыше в Америке» — говорит Галли.
Замок пришел в упадок в 1980-х годах из‑за высоких затрат на его содержание. К тому времени семья уже использовала лишь четверть замка — остальная часть начала разрушаться.
На острове Шуна люди живут как минимум 4500 лет. Об этом свидетельствуют захоронения времен каменного и железного веков, а также руины ферм и домов. По острову до сих пор разбросаны известковые печи XVIII–XIX веков. Предполагается, что с 1750 по 1850 год здесь проживали около 80 человек.