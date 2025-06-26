Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков

«В этом протоколе указано, что она индивидуальный предприниматель. Она давала это интервью как частное лицо. Это интервью не снималось в РФ, оно снималось для русскоязычной аудитории, проживающей в Европе», — сказал он. По словам адвоката, съемка видеоролика проходила в Каннах.