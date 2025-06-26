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Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков

Фото: @victoriabonya

Суд в Москве оштрафовал блогера Викторию Боню на 50 тыс. рублей по административному протоколу о пропаганде наркотиков в интернете (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП). Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По данным ТАСС, поводом для протокола стали высказывания Бони в интервью блогеру Сергею Косенко. Она делилась своим опытом употребления аяуаски и рассказывала о ее позитивных свойствах. Представитель телеведущей сообщил, что Виктория частично признала вину.

«В этом протоколе указано, что она индивидуальный предприниматель. Она давала это интервью как частное лицо. Это интервью не снималось в РФ, оно снималось для русскоязычной аудитории, проживающей в Европе», — сказал он. По словам адвоката, съемка видеоролика проходила в Каннах.

Ранее Боня рассказывала, что дело завели из‑за сайта, который когда‑то ей принадлежал. «У меня был домен, им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — рассказала она.

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