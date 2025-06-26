Монорельс в Москве навсегда закроют 28 июня. На его месте будет парк

Монорельс, запущенный более 20 лет назад, так и не стал важной частью транспортной системы города. Его пассажиропоток сейчас составляет менее двух тысяч человек в сутки, преимущественно за счет туристов. По данным Дептранса, монорельс стабильно убыточен: ежегодные затраты превышают 800 млн рублей, а себестоимость поездки одного пассажира составляет около 1500 рублей, почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.