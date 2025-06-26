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Монорельс в Москве навсегда закроют 28 июня. На его месте будет парк

Фото: mos.ru

С 28 июня монорельс в районе ВДНХ в Москве прекратит свою работу. Об этом говорится на сайте мэра.

На месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Проект был одобрен большинством участников голосования на платформе «Активный гражданин» — более 71% проголосовали «за». Открытие парка запланировано на 2027 год.

Часть эстакады — от станции «Выставочный центр» до депо, включая «Улицу Сергея Эйзенштейна», — будет демонтирована. Это откроет панорамный вид на главный вход выставочного комплекса.

Будущий парк площадью 40 тысяч квадратных метров будет открыт бесплатно. Здесь появятся беговая дорожка, прогулочные аллеи, кафе и зоны для отдыха. Сотрудникам, занятым в эксплуатации монорельса, предложат продолжить работу в других подразделениях городской транспортной системы.

Монорельс, запущенный более 20 лет назад, так и не стал важной частью транспортной системы города. Его пассажиропоток сейчас составляет менее двух тысяч человек в сутки, преимущественно за счет туристов. По данным Дептранса, монорельс стабильно убыточен: ежегодные затраты превышают 800 млн рублей, а себестоимость поездки одного пассажира составляет около 1500 рублей, почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.

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