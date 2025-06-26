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Звезда «Викингов» Александер Людвиг снимется в фильме Netflix o террористе Теде Качинском

Фото: Amanda Edwards/Getty Images

Александер Людвиг («Викинги») снимется в триллере «Unabom» о Теде Качинском. Об этом пишет Deadline.

Фильм расскажет о превращении Теодора Качинского из вундеркинда Гарварда в печально известного Унабомбера. С 1978 по 1995 год террорист рассылал по почте бомбы ученым и представителям крупных корпораций. В результате этого три человека погибли и 23 получили ранения. В ленте покажут, как мрачное прошлое Качинского всплывает спустя десятилетия, проливая свет на то, как психологические эксперименты, амбиции и изоляция влияют на преступников.

Расселл Кроу («Гладиатор») сыграет в фильме профессора Генри Мюррея, который подверг заключенного противоречивым тестированиям. Шейлин Вудли («Дивергент») исполнит роль агента ФБР Джоан Миллер, которая по сюжету столкнется с леденящими душу откровениями. В картине также снимутся Джейкоб Тремблей («Комната»), Аннабель Уоллис («Острые козырьки»), Стивен Огг («Лучше звоните Солу») и Марк Менчака («Манифест»).

Режиссером фильма выступит Янус Мец. Сценарий напишут Сэм Челсен и Нельсон Гривс. Вместе с Доном Ли они также станут исполнительными продюсерами шоу. Производством ленты занимаются Netflix и MRC.

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