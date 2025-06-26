Звезда «Викингов» Александер Людвиг снимется в фильме Netflix o террористе Теде Качинском

Фильм расскажет о превращении Теодора Качинского из вундеркинда Гарварда в печально известного Унабомбера. С 1978 по 1995 год террорист рассылал по почте бомбы ученым и представителям крупных корпораций. В результате этого три человека погибли и 23 получили ранения. В ленте покажут, как мрачное прошлое Качинского всплывает спустя десятилетия, проливая свет на то, как психологические эксперименты, амбиции и изоляция влияют на преступников.